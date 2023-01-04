Франція передасть Україні бойові броньовані машини

Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC для боротьби проти Росії.

Про це повідомляє BFM TV.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.

Представник Єлисейського палацу після цього зазначив, що Франція надішле Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.

Згодом президент Зеленський підтвердив домовленість про передачу бронетехніки.

"Провів тривалу й детальну розмову з Президентом Франції щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку", - написав Зеленський.

AMX-10rc - французький важкий бронеавтомобіль.

Створений фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT і "Рено", за замовленням ЗС Франції. Призначався на роль розвідувальної машини, здатної також до боротьби з ворожою бронетехнікою.

Серійне виробництво здійснювалося з 1976 по 1994 рік, усього було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. 337 з них надійшли на озброєння французької армії, що застосовувала їх у війні в Перській затоці і низці миротворчих операцій.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Франція відправила в Україну батареї протиповітряної оборони Crotale.