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Віддайте Путіну Бордо, - Данілов про ідею Макрона щодо переговорів з РФ

Секретар РНБО зробив аналогію з переговорами з бен Ладеном.

Віддайте Путіну Бордо, - Данілов про ідею Макрона щодо переговорів з РФ
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Президент Франції Еммануель Макрон хоче вести переговори з Росією про "гарантії безпеки" та інші поступки, але це виглядає божевільним.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна. 

"Якщо хтось вважає, що нам треба вибачитись (перед росіянами - ред.) і віддати їм Крим, Донецьку, Луганську області, то це повне божевілля. Більше того, я не можу зрозуміти, яким чином ви з терористами розмовляєте. Ось уявіть собі, сідає за стіл Байден (президент США Джо Байден - ред.) та Усама бен Ладен (засновник "Аль-Каїди" - ред.) і вони розпочинають переговори про гарантії Усама бен Ладену", - заявив Данілов.

Він нагадав, що надати "гарантії безпеки" Росії та Володимиру Путіну запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

"І коли ви кажете, що з ним потрібно про щось говорити, йому потрібно давати якісь гарантії - ну віддайте йому Бордо, своє віддавайте. Наше не треба, ми самі розберемося", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, що 27 грудня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в новій "безпековій архітектурі світу" гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії. 

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