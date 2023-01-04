Великий Потьомкінський острів біля Херсона лишається у "сірій зоні", - ЗСУ

Контроль над островами буде можливим лише після звільнення протилежного берега Дніпра.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін спростував інформацію про звільнення українськими силами Великого Потьомкінського острова біля Херсона.

Він сказав, що ця територія знаходиться у "сірій зоні", а повноцінний контроль неможливий до повної деокупації протилежного берега Дніпра, повідомляє Liga.

"Наразі ці острови перебувають у так званій сірій зоні, яка не контролюється ні нашими військами, ні окупантами. Так, наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в межах проведення операцій, але говорити про контроль над островами неможливо", – сказав речник ЗСУ.

Він наголосив, що ці острови також називають плавнями, і вони не є плацдармом, який необхідно утримувати в довгостроковій перспективі. За словами Єріна, контроль над островами буде можливим лише після встановлення повноцінного контролю над протилежним берегом.

"Острова проглядаються, прострілюються, будь-які більш-менш великі скупчення живої сили з будь-якого боку будуть просто знищені. На цей час це недоцільно", – сказав Єрін.

2 січня низка ЗМІ написала про нібито звільнення острова.

3 січня речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що поки що рано говорити про звільнення острова, а встановлення прапора – сигнал для росіян, "що ми працюємо".

Великий Потьомкінський острів розташовується між правим і лівим берегами Дніпра. Російські окупаційні війська після відступу з Херсона базуються на лівобережжі, звідки постійно обстрілюють мирних людей у звільнених населених пунктах.