Великий Потьомкінський острів біля Херсона лишається у "сірій зоні", - ЗСУ

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін спростував інформацію про звільнення українськими силами Великого Потьомкінського острова біля Херсона.
Він сказав, що ця територія знаходиться у "сірій зоні", а повноцінний контроль неможливий до повної деокупації протилежного берега Дніпра, повідомляє Liga.
"Наразі ці острови перебувають у так званій сірій зоні, яка не контролюється ні нашими військами, ні окупантами. Так, наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в межах проведення операцій, але говорити про контроль над островами неможливо", – сказав речник ЗСУ.
Він наголосив, що ці острови також називають плавнями, і вони не є плацдармом, який необхідно утримувати в довгостроковій перспективі. За словами Єріна, контроль над островами буде можливим лише після встановлення повноцінного контролю над протилежним берегом.
"Острова проглядаються, прострілюються, будь-які більш-менш великі скупчення живої сили з будь-якого боку будуть просто знищені. На цей час це недоцільно", – сказав Єрін.
2 січня низка ЗМІ написала про нібито звільнення острова.
3 січня речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що поки що рано говорити про звільнення острова, а встановлення прапора – сигнал для росіян, "що ми працюємо".
Великий Потьомкінський острів розташовується між правим і лівим берегами Дніпра. Російські окупаційні війська після відступу з Херсона базуються на лівобережжі, звідки постійно обстрілюють мирних людей у звільнених населених пунктах.