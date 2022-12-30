У "Дії" завершилось опитування, коли святкувати Різдво

У додатку "Дія" завершилося опитування, в якому українці відповідали, коли вони хотіли би святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомив у фейсбуці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це опитування стало одним із наймасовіших. У ньому взяли участь понад 1,5 млн осіб.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903 265). За святкування 7 січня проголосували 25% користувачів (390 125).

Нагадаємо, 24 грудня в "Дії" стартувало опитування щодо дати святкування Різдва Христового. В новому опитуванні українцям запропонували чотири варіанти для голосування. Серед них - 25 грудня, 7 січня, обидві дати або ж варіант "Не святкую Різдво".

Раніше ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня.