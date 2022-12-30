Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Семенівку на Чернігівщині, є загиблий

Російські військові обстріляли місто Семенівка у Чернігівській області. Одна людина загинула.

Про це повідомив у Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три “прильоти”, – поінформував він.

Наразі в місті зникла електроенергія. Відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вночі 30 грудня росіяни обстріляли з артилерії територію біля села Грем’яч Новгород-Сіверської громади Чернігівщини. За попередніми даними – без жертв та руйнувань. Загалом за минулу добу окупанти атакували область тричі.