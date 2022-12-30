Головне за ніч. П'ятниця, 30 грудня

Цієї ночі російські військові атакували територію України безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Зазначається, що всього було випущено 16 “шахедів”, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.

“Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань “Схід” та “Центр”, а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Російська армія атакувала дронами зокрема об'єкти інфраструктури Києва та Київщини, додавши роботи нашим силам ППО.

“Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає”, – зазначив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

У столиці один із баражуючих боєприпасів Shahed влучив у адміністративну будівлю в Голосіівському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон.

Столичний мер Віталій Кличко уточнив, що по Києву було випущено 7 дронів-камікадзе. 2 із них збили на підльоті до столиці, 5 – над Києвом. Внаслідок падіння обломків у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає.

В Офісі президента додали, що безпілотник Shahed влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Також пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України. Намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 30 грудня – в новині.

Нагадаємо, після десятої ракетної атаки, яку Росія вчинила 29 грудня, українська енергосистема відновилася в плановому режимі.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 690 росіян і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 105 250 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати ворога - в новині.

Президент США Джо Байден підписав бюджет США на 2023 фінансовий рік, що включає багатомільярдну допомогу Україні.

“У четвер, 29 грудня 2022 року, Президент підписав закон H.R. 2617 “Закон про консолідовані асигнування на 2023 рік”, визначаючи консолідовані асигнування на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2023 року, і надаючи екстрену допомогу у зв’язку з ситуацією в Україні та для інших цілей”, – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

“Бюджет інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA – і дає вирішальну допомогу Україні”, – прокоментував Байден.

Нагадаємо, зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS) включає 28,4 млрд військової допомоги Україні, а також 13,37 млрд економічної допомоги і 4,92 млрд – гуманітарної.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!