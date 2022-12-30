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Учора ворог обстрілював з артилерії три райони Харківщини, є загиблий

Росіяни били по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

Учора ворог обстрілював з артилерії три райони Харківщини, є загиблий
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Багато ворожих ракет збили сили нашої ППО, але є і прильоти в об'єкти інфраструктури Харкова та області.

Про це повідомив у Telegram голова харківської ОВА Олег Синєгубов.  

Внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло 2 цивільних чоловіків 55 та 54 років, чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий”, – розповів очільник ОВА. 

Синєгубов додав, що протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. В Куп'янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік.

В Харківській області триває гуманітарне розмінування. За добу вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. В с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, всі ракетні обстріли, які Росія здійснила по території Харківської області 29 грудня, були націлені на критичну цивільну інфраструктуру. 

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