У п’ятницю, 30 грудня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Вдень у західних та Житомирській областях місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 4-9° тепла, на північному сході країни 0-5° тепла.
У Київській області повітря прогріється до + 4-9°, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 5-7° тепла.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у суботу, 31 грудня в Україні буде без опадів і до +8.