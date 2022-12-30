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Сьогодні у західних та Житомирській областях падатиме дощ та мокрий сніг

На решті територій без опадів.

Сьогодні у західних та Житомирській областях падатиме дощ та мокрий сніг
Фото: ukrinform.ua

У п’ятницю, 30 грудня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень у західних та Житомирській областях місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 4-9° тепла, на північному сході країни 0-5° тепла.

У Київській області повітря прогріється до + 4-9°, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 5-7° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у суботу, 31 грудня в Україні буде без опадів і до +8.

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