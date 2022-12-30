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Британці надіслали Україні металошукачі і комплекти для дезактивації бомб

"Використання Росією протипіхотних мін і націлювання на цивільну інфраструктуру підкреслює шокуючу жорстокість вторгнення Путіна".

Британці надіслали Україні металошукачі і комплекти для дезактивації бомб
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Великобританія надала Україні понад 1000 металошукачів і 100 комплектів для дезактивації бомб.

Про це пише Reuters.

“Використання Росією протипіхотних мін і націлювання на цивільну інфраструктуру підкреслює шокуючу жорстокість вторгнення Путіна”, – заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

За його словами, металошукачі, виготовлені німецькою компанією Vallon, можуть допомогти військам розчищати маршрути на дорогах і стежках, а комплекти знешкоджуватимуть запобіжники нерозірваних бомб. 

Нагадаємо, Воллес раніше повідомив, що Великобританія виділить Україні у 2023 році 2,3 млрд фунтів стерлінгів допомоги.

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