Британці надіслали Україні металошукачі і комплекти для дезактивації бомб

Великобританія надала Україні понад 1000 металошукачів і 100 комплектів для дезактивації бомб.
Про це пише Reuters.
“Використання Росією протипіхотних мін і націлювання на цивільну інфраструктуру підкреслює шокуючу жорстокість вторгнення Путіна”, – заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.
За його словами, металошукачі, виготовлені німецькою компанією Vallon, можуть допомогти військам розчищати маршрути на дорогах і стежках, а комплекти знешкоджуватимуть запобіжники нерозірваних бомб.
Нагадаємо, Воллес раніше повідомив, що Великобританія виділить Україні у 2023 році 2,3 млрд фунтів стерлінгів допомоги.