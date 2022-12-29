Словенія відправила Україні вже четвертий вантаж з енергетичним обладнанням

Це вже четвертий такий вантаж.

Словенія відправила в Україну вантаж із трансформаторами, генераторами та іншим енергетичним обладнанням, необхідним українським енергетикам.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Словенії.

“9 словенських компаній об’єднались навколо заклику міністерства інфраструктури Словенії та підготували загалом 88 трансформаторів різної потужності, 3 генератори, ізолятори, перемикачі напруги та інше енергетичне обладнання”, - розповіли у посольстві.

Зазначається, що перші дві вантажівки зі словенською допомогою вже прибули до Хмельницькобленерго. Незабаром вони будуть розподілені відповідно до потреб регіонів.

Нагадаємо, Словенія готує черговий транш матеріально-технічної допомоги України. Пакет, серед іншого, міститиме обладнання для розмінування.