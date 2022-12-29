Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
Ракетна атака: столична влада повідомила про руйнування у чотирьох районах Києва (оновлено)
Ракетна атака: столична влада повідомила про руйнування у чотирьох районах Києва (оновлено)
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
ГоловнаСуспільствоЖиття

Словенія відправила Україні вже четвертий вантаж з енергетичним обладнанням

Це вже четвертий такий вантаж.

Словенія відправила Україні вже четвертий вантаж з енергетичним обладнанням
Фото: Пресслужба посольства України у Словенії

Словенія відправила в Україну вантаж із трансформаторами, генераторами та іншим енергетичним обладнанням, необхідним українським енергетикам. 

Про це повідомила пресслужба посольства України в Словенії.

“9 словенських компаній об’єднались навколо заклику міністерства інфраструктури Словенії та підготували загалом 88 трансформаторів різної потужності, 3 генератори, ізолятори, перемикачі напруги та інше енергетичне обладнання”, - розповіли у посольстві.

Зазначається, що перші дві вантажівки зі словенською допомогою вже прибули до Хмельницькобленерго. Незабаром вони будуть розподілені відповідно до потреб регіонів.

Нагадаємо, Словенія готує черговий транш матеріально-технічної допомоги України. Пакет, серед іншого, міститиме обладнання для розмінування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також