Російські окупанти завдали понад пів сотні ударів по прикордонних громадах Сумщини

Над областю сили ППО збили дві крилаті ракети.

29 грудня росіяни завдали 51 удар по прикордонних громадах Сумської області.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, зафіксували 34 "приходи" по Білопільській громаді, яку рашисти обстріляли з мінометів. Було пошкоджено приватний будинок - вибито вікна і зруйновано паркан.

На Краснопільську громаду загарбники скинули з безпілотника чотири вибухівки і накрили вогнем із мінометів (9 "приходів").

Великописарівську громаду росармія обстріляла з гелікоптера. На ОТГ випустили чотири некеровані авіаційні ракети.

Потерпілих від російських обстрілів немає.

Крім цього, за словами Живицького, нині над Сумщиною сили ППО збили дві ворожі крилаті ракети.

Нагадаємо, 29 грудня росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області. За попередньою інформацією, є один поранений. Унаслідок обстрілу Харківської області загинули двоє людей.