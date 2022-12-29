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Росіяни вивезли обладнання і персонал Донецької обласної лікарні до Маріуполя

На окупованих територіях Луганщини продовжують лікувати поранених рашистів.

Росіяни вивезли обладнання і персонал Донецької обласної лікарні до Маріуполя
Фото: змі окупантів

Російські загарбники організували вивезення медичного обладнання та працівників з Донецької обласної клінічної лікарні ім. Калініна до Маріуполя. 

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганщини рашисти продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців із ПВК.

За інформацією Генштабу ЗСУ, у Біловодську на Луганщині продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК "Вагнер"

У міст Токмак на території так званого "військового шпиталю" лікують близько 120 поранених окупантів.

Нагадаємо, днями майже 300 поранених "вагнерівців" привезли на лікування в окупований Біловодськ на Луганщині. До цього у Старобільськ привезли близько сотні "300-их"окупантів.

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