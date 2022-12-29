​Україна зможе вражати цілі в Криму, якщо отримає американські ракети ATACMS, – Бен Годжес

“Ракети ATACMS – саме те, що Україні зараз потрібно".

Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна зможе вражати цілі в Криму і інші ключові позиції армії РФ, якщо ЗСУ отримають американські ракети ATACMS.

Про це пише Politico.

На думку Годжеса, зброя більшої дальності дозволить завдати удару по ключових російських позиціях – Керченському місту, російським військово-повітряним базам в Криму та лініях зв'язку. Тому ракети ATACMS – “саме те, що Україні зараз потрібно".

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський порушував це питання під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом, але отримав відмову.

Однак вже цієї зими Україна зможе отримати американські танки Abrams і німецькі танки Leopard. За інформацією Politico, військові лідери неодноразово говорили про те, що ця техніка надасть Україні перевагу у деяких ближніх боях. Зокрема, танки допоможуть ЗСУ вести наступальні дії навколо Бахмута і на півдні.

Видання з посиланням на джерело зазначає, що українські офіційні особи попросили адміністрацію Байдена надіслати лише кілька танків "Абрамс" – три або чотири – щоб зламати опір Німеччини, яка відмовляється постачати Україні свої танки "Леопард" першою з країн НАТО. На переконання Києва, навіть невелика кількість танків "Абрамс" від США усуне цю перешкоду.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна отримає від союзників усю необхідну для перемоги зброю.