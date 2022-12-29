Україна готова припинити війну, але повністю на українських умовах, – голова ОПУ

Україна готова припинити війну, але на власних умовах. Ці умови були озвучені президентом Володимиром Зеленським на саміті лідерів країн G19.

Головні партнери України ці принципи підтримали, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у інтервʼю Наталі Мосейчук.

"З одного боку ми продовжуємо нашу боротьбу. А з іншого боку треба показати і світові, що Україна в будь-який час готова припинити цю війну, але припинити, як я сказав, на українських умовах", – зазначив умов.

Серед цих умов – повне, 100% відновлення територіальної цілісності України, компенсація всього, що росіяни наробили в Україні, повернення всіх полонених і депортованих, зокрема тисяч дітей.

Нагадаємо, Зеленський перед лідерами країн G19 на саміті в Індонезії представив українське бачення миру. Закріплення припинення війни на переговорах – це останній пункт, перед яким Росія повинна виконати всі інші вимоги.