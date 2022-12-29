Енергопостачання Києва днями може повернутися до дообстрільного рівня, - YASNO

Наразі тривають протипожежні та ремонтні роботи на місцях "прильотів".

Енергопостачання Києва днями може повернутися до дообстрільного рівня.

Про це у своєму Facebook повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня", - написав Коваленко.

За його словами, є "прильоти" по енергетичній інфраструктурі. Фахівці проводять протипожежні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, у КМВА повідомили, що 29 грудня в повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ворожих повітряних цілей. Усіх їх знищила протиповітряна оборона.

В області уламки російських ракет пошкодили 21 будинок і медзаклад. Без електропостачання перебуває близько 180 тисяч абонентів.