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Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік

Стартові ціни від 15 грн.

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік

Фонд державного майна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік – торги відбудуться 4 та 6 січня. 

Всі стартові ціни не перевищують 700 гривень, інформує пресслужба ФДМ

Серед об’єктів приміщення, які підійдуть під розміщення складу, магазину та кавових апаратів.

Перелік об’єктів:

  • частина приміщення у одному з навчальних корпусів Дніпропетровського медичного університету площею 2 м². Стартова ціна – 228 грн, дата проведення аукціону – 4 січня;
  • приміщення магазину площею 142 м² у Дніпрі. Стартова ціна – 604 грн, дата проведення аукціону – 6 січня;
  • вбудоване приміщення пристанційного складу загальною площею 51 м² у Вінниці. Стартова ціна – 51 грн, дата проведення аукціону – 6 січня;
  • приміщення у гуртожитку площею 4 м² у Дніпрі. Стартова ціна – 22 грн, дата проведення аукціону – 6 січня;
  • частина коридору у гуртожитку загальною площею 6 м² у Дніпрі. Стартова ціна – 50 грн, дата проведення аукціону – 6 січня;
  • частина коридору на 3-му поверсі гуртожитку у Дніпрі загальною площею 3 м². Стартова ціна – 15 грн, дата проведення аукціону – 6 січня.

Додамо, з початку року Фонд держмайна провів 1 192 успішних орендних аукціони. За цей час він отримав від оренди держмайна 570,4 млн грн. 

Крім того, до кінця 2022 року планується проведення ще 8 орендних аукціонів.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України

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