Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік

Фонд державного майна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік – торги відбудуться 4 та 6 січня.

Всі стартові ціни не перевищують 700 гривень, інформує пресслужба ФДМ.

Серед об’єктів приміщення, які підійдуть під розміщення складу, магазину та кавових апаратів.

Перелік об’єктів:

частина приміщення у одному з навчальних корпусів Дніпропетровського медичного університету площею 2 м². Стартова ціна – 228 грн, дата проведення аукціону – 4 січня;

приміщення магазину площею 142 м² у Дніпрі. Стартова ціна – 604 грн, дата проведення аукціону – 6 січня;

вбудоване приміщення пристанційного складу загальною площею 51 м² у Вінниці. Стартова ціна – 51 грн, дата проведення аукціону – 6 січня;

приміщення у гуртожитку площею 4 м² у Дніпрі. Стартова ціна – 22 грн, дата проведення аукціону – 6 січня;

частина коридору у гуртожитку загальною площею 6 м² у Дніпрі. Стартова ціна – 50 грн, дата проведення аукціону – 6 січня;

частина коридору на 3-му поверсі гуртожитку у Дніпрі загальною площею 3 м². Стартова ціна – 15 грн, дата проведення аукціону – 6 січня.

Додамо, з початку року Фонд держмайна провів 1 192 успішних орендних аукціони. За цей час він отримав від оренди держмайна 570,4 млн грн.

Крім того, до кінця 2022 року планується проведення ще 8 орендних аукціонів.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.