NAVI та Акордбанк передали чергові 100 автівок на фронт

Одна з найвідоміших у світі кіберспортивних організацій NAVI спільно з Аккордбанком відправляють чергові 100 автівок на фронт. Кожна з машин попередньо пройшла ТО та була пофарбована у захисний колір.

Уже 220 машин різного призначення NAVI з партнерами передали українським військовим з лютого 2022 року.

Щодня з моменту повномасштабного вторгнення NAVI закуповує, ремонтує, комплектує та обслуговує, а потім передає автівки на найважливіші напрямки, зараз це Схід та Південь України. Також серед отримувачів цих автомобілів десантно-штурмові та сухопутні війська, ССО та військові адміністрації.

Чергову партію автівок надано героям ДШВ та підрозділу «Кракен» для успішного виконання бойових задач.

«Нам вистачить сил та енергії підтримувати збройні сили аж до великої Перемоги, - зазначив Олексій Руднєв, - Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». – Ми раді, що знайшли однодумців – організацію NAVI – з якими можемо надавати ще більше допомоги нашим хлопцям на передовій. Далі – більше».

Раніше клуб вже передавав авто на фронт — разом з Акордбанком придбав 120 автівок для ЗСУ, а нещодавно NAVI провели благодійний турнір BORN TO BE BRAVE за участі 20 провідних гравців із 10 світових команд із CS:GO. Вперше за всю історію кіберспорту команди-учасники були сформовані по рольовому принципу: снайпери, капітани, опорні гравці та стрілці. Кожен глядач мав змогу направити будь-якій внесок від 5 доларів на свій розсуд і його ім’я з’являлось під час трансляції на екрані, а за внесок від 35 доларів можна було супроводити трансляцію авторським повідомленням. Разом із вболівальниками клуб зібрав $ 400 000 для United24, які власник NAVI Максим Кріппа збільшив до $ 500 000 з власних коштів.

NAVI системно займається допомогою Україні, зокрема в партнерстві з United24. Клуб не лише перераховує гроші, а й проводять благодійні стріми, розігрує патріотичну комп’ютерну техніку та власний мерч. Адже NAVI — одержимі перемогою, у грі та в житті. Разом до перемоги! Дякуємо ЗСУ!