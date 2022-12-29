Держава як інструмент перемоги

Саме цей факт і визначив подальшу долю війни. Стало зрозумілим, що, зберігши всі механізми для функціонування держави, ми зможемо вистояти і перемогти.

Розрахунок росіян не виправдався: органи влади після першого удару не розбіглися, державний апарат не розсипався і з перших годин почав вживати всіх заходів для організації оборони в умовах повномасштабного вторгнення.

Одним з ключових факторів, які дозволили Україні відбити наступ Росії та перехопити стратегічну ініціативу, стало збереження керованості державою.

Фото: EPA/UPG

Одним з першочергових завдань стало приведення законодавства у відповідність до вимог військового часу. Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки почав у прискореному режимі готувати пакет необхідних законопроєктів.

Перш за все, парламентарі затвердили Укази Президента «Про введення воєнного стану в Україні», «Про загальну мобілізацію» та «Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань».

Парламент також вніс зміни до законів: «Про основи національного спротиву», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про Державну прикордонну службу України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» тощо.

Прийняття цих законів дозволило нам швидко створити ефективний механізм організації оборони країни.

Нам також вдалося врегулювати питання проходження військової служби в лавах ЗСУ іноземцями та особами без громадянства і залучення до виконання завдань у районах бойових дій підрозділів тероборони.

Фото: EPA/UPG

Додатково законодавчо посилено безпеку України в інтернеті, зміни внесено у більшість законів, що регламентують здійснення державної політики у сфері протидії агресії у кіберпросторі.

Крім того, ми законодавчо посилили можливості уповноважених органів із захисту критичної інфраструктури, що дозволило Україні зберегти її стійкість та стабільність.

Новий виклик – колаборанти

Іншим важливим напрямком нашої роботи стала протидія зрадникам та колаборантам, які пішли на співпрацю з ворогом.

Верховна Рада запровадила санкції проти українських та російських діячів, що підтримали агресію, а також проти філії ФСБ в Україні – УПЦ.

Наразі ми також працюємо і над посиленням кримінальної відповідальності за колабораціонізм та інші злочини проти держави.

Фото: СБУ

Наша мета – зробити покарання максимально жорстким та невідворотним. І особливо актуальним це питання стане після звільнення нами Криму та Донбасу, яке неодмінно відбудеться.

Але загалом на сьогодні законодавча база для організації оборони, забезпечення національної безпеки та протидії антидержавним проявам вже практично сформована і дає нам можливість вести війну максимально ефективно.

Реформи в час війни

Більш того, завдяки чіткій організації державного апарату у сфері безпеки Україна стала чи не єдиною країною в світі, яка під час війни ще й проводить реформи.

Ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання на шляху до ЄС і НАТО та вдосконалювати законодавчу базу відповідно до вимог цих організацій.

В ході цієї війни український народ та українська держава продемонстрували надзвичайний рівень самоорганізації та системності, завдяки чому з кожним місяцем війни ми стаємо все сильнішими.

Фундамент перемоги збудований, залишилося лише довести справу до кінця. І це неодмінно станеться, адже своєю наполегливою працею, мужністю та незламністю ми на цю перемогу заслужили.