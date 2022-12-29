Депозитарії України та Польщі підписали договір про співпрацю

Національний депозитарій України та Центральний депозитарій Польщі підписали 29 грудня договір про співпрацю.

Про це повідомили в пресслужбі НДУ.

Договір дозволить здійснювати транскордонні перекази цінних паперів, зокрема, українських муніципальних облігацій. Польські інвестори отримають змогу їх купувати і тим самим фінансувати бюджет розвитку громад.

Центральний депозитарій Польщі буде забезпечувати облік таких українських цінних паперів у депозитарній системі Польщі.

Як пояснили в українському депозитарії, кошти від розміщення муніципальних облігацій можуть залучатися для фінансування бюджету розвитку місцевих рад та використовуватися для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування тощо. Це розглядають як одне з джерел фінансування відбудови українських громад після війни.

За інформацією Національного депозитарію України, нині в обігу є випуски Київської, Харківської та Львівської міських рад, загальною номінальною вартістю у понад 3,1 млрд.грн.

"Розміщення українських муніципальних облігацій на європейському ринку сприятиме залученню капіталу та створенню шляхів збільшення притоку іноземних інвестицій в Україну", - зазначив голова українського депозитораію Олексій Юдін.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України розмістило 20 грудня, військові облігації на суму понад 13,64 млрд грн.

Нещодавно в депозитарії повідомили, що на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами уряд України витратив більше кошів, аніж залучив від розміщення облігацій.