Унаслідок денних обстрілів Харкова загинули двоє людей, – Синєгубов

Всі ракетні обстріли, які Росія здійснила по території Харківської області 29 грудня, були націлені на критичну цивільну інфраструктуру. Внаслідок денного обстрілу загинуло двоє людей.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час сьогоднішніх ранкових масованих ракетних ударів по Україні велика частина ворожих ракет була знищена силами наших ППО. Втім, зафіксовано 4 влучання в інфраструктурні об'єкти Харкова. Обійшлося без жертв та постраждалих. Зараз всі служби працюють в посиленому режимі, щоб оперативно ліквідувати всі наслідки.

“Після 14:00 в області теж фіксували ракетні обстріли. Вони націлені на критичну цивільну інфраструктуру. На жаль, загинули двоє чоловіків. Ще одного госпіталізовано у середньому стані тяжкості”, – поінформував Синєгубов.

Голова ОВА додав, що внаслідок вчорашніх ударів по інфраструктурі Харкова близько тисячі будинків залишилися без опалення. Наразі робиться все можливе, щоб в найкоротший час відновити подачу тепла.

“Маємо також приклад влучання російських ракет С-300 в болото при намаганні вразити один з об'єктів інфраструктури, що свідчить про якість їхньої армії”, – підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.