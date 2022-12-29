Дніпро вдалось повернути до графіків стабілізаційних відключень

Ввечері 29 грудня з'явилась можливість повернути місто Дніпро до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Групи ДТЕК.

“Поточна ситуація на Дніпропетровщині дозволяє повернутися до графіків стабілізаційних відключень, які розміщені на сайті”, - йдеться у повідомленні.

Втім, зазначили в ДТЕК, ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому жителів Дніпра та області просять не вмикати по декілька енергоємних приладів одночасно, щоб зменшити кількість аварій, коли буде відновлено електропостачання.

Фото: ДТЕК

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно “шахедами”. Українські захисники знищили 5 безпілотників.