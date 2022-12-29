Львів та околиці міста повністю знеструмлені, – ОВА

Станом на 14:20 відсутнє електропостачання у Львові та частині Львівської області.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“У Львові та околицях, частково на Яворівщині та Пустомитівщині споживачі без електроенергії. Застосовані екстрені відключення. Це вимушені заходи після ранкових ракетних ударів росіян”, – поінформував він.

Водночас інша частина області отримує електроенергію відповідно до графіків погодинних відключень.

Нагадаємо, станом на десяту ранку 90% мешканців Львова були без електропостачання. Трамваї і тролейбуси не курсували. Критична інфраструктура була переведена на роботу дизель-генераторів.