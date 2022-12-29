В Івано-Франківській області пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є поранений

Під час російської атаки в Івано-Франківській області було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждав працівник об’єкту, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Також пошкоджено приватний житловий будинок.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російська ракета влучила просто в житловий будинок в Івано-Франківській області. Вона не вибухнула.