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В Івано-Франківській області пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є поранений

Також пошкоджено будинок. 

В Івано-Франківській області пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є поранений
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Під час російської атаки в Івано-Франківській області було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждав працівник об’єкту, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Також пошкоджено приватний житловий будинок. 

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російська ракета влучила просто в житловий будинок в Івано-Франківській області. Вона не вибухнула. 

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