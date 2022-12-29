ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни били БпЛА, ракетами з літаків і кораблів та з С300, – Повітряні сили

Ліквідовано 11 безпілотників і 54 ракети. 

Росіяни били БпЛА, ракетами з літаків і кораблів та з С300, – Повітряні сили
Фото: Повітряні сили

Під час масованого обстрілу України 29 грудня Росія застосовувала ударні безпілотники, крилаті ракети повітряного і морського базування та зенітні керовані ракети С300.

Загалом, за попередніми даними, окупанти застосували 69 ракет і 11 безпілотників Shahed-131/136. Про це повідомили в фейсбук Командування Повітряних сил України.

"29 грудня ворог здійснив черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе.11 баражуючих боєприпасів «Shahed-131/136» знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку. Близько 7.00 ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами «Калібр» із кораблів у Чорному морі. Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.Т акож окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст", – пояснили військові. 

За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, збито 54 ракети. Уламки ворожих боєприпасів пошкодили будинки мирних людей, медичні заклади, обʼєкт промисловості та дитячий майданчик у Києві та області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також