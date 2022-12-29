Росіяни били БпЛА, ракетами з літаків і кораблів та з С300, – Повітряні сили

Під час масованого обстрілу України 29 грудня Росія застосовувала ударні безпілотники, крилаті ракети повітряного і морського базування та зенітні керовані ракети С300.

Загалом, за попередніми даними, окупанти застосували 69 ракет і 11 безпілотників Shahed-131/136. Про це повідомили в фейсбук Командування Повітряних сил України.

"29 грудня ворог здійснив черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе.11 баражуючих боєприпасів «Shahed-131/136» знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку. Близько 7.00 ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами «Калібр» із кораблів у Чорному морі. Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.Т акож окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст", – пояснили військові.

За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, збито 54 ракети. Уламки ворожих боєприпасів пошкодили будинки мирних людей, медичні заклади, обʼєкт промисловості та дитячий майданчик у Києві та області.