Росія готувала сьогоднішню ракетну атаку два тижні, - Шмигаль

Ціллю було залишити українців під Новий рік без світла.

У Дарницькому районі уламок ракети впав на приватний будинок

Росія готувала ракетну атаку на 29 грудня протягом двох тижнів. Ціллю було залишити українців під Новий рік без світла.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Десята масштабна атака, росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні. Українські сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності й ефективності. Збито 54 із 69 ракет”, - написав Шмигаль.

Він зазначив, що водночас не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб'єкти. У деяких областях можуть застосовуватися екстренні відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Енергетики вже працюють, аби все відремонтувати.

Денис Шмигаль подякував українській ППО, ЗСУ, медикам, рятувальникам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків обстрілів.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України 29 грудня Росія застосовувала ударні безпілотники, крилаті ракети повітряного і морського базування та зенітні керовані ракети С300. Ліквідовано 11 безпілотників і 54 ракети.