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В Ізмаїлі дерусифікують понад 60 топонімів

В місті з'являться вулиці Героїв Азовсталі та Захисників Зміїного.

В Ізмаїлі дерусифікують понад 60 топонімів
Фото: Depo.Херсон

Депутати Ізмаїльської міськради у Одеській області схвалили рішення про перейменування понад 60 вулиць та провулків міста. Їх назви були пов'язані з імперським російським чи радянським минулим.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на мерію Ізмаїлу.

“Керуючись статтею 26 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, депутати підтримали проєкт перейменування 61 вулиці та провулка міста, з урахуванням підсумків громадського обговорення і з метою позбавлення від радянського минулого та зв’язків з країною-агресором, імперських та радянських ідеологем”, - зазначили в мерії.

Зокрема, замість Краснодонської у місті буде вулиця Героїв Азовсталі. Також з'являться  провулок Котляревського - замість Апшеронського, вулиця Володимира Великого - замість вулиці Папаніна, Володимира Вернадського замість Глазунова, Симона Петлюри замість Пржевальского.

Вулиця Толбухіна стане вулицею Захисників Зміїного, Чернова – Євгена Коновальця, а Юліуса Фучіка – Григорія Сковороди.

Також деякі назви об’єктів міської топоніміки приведени до вимог законодавства про державну мову і стандарти української мови. Ізмаїльські комунальники мають замінити таблички зі старими назвами за рахунок коштів, передбачених на благоустрій міста.

Нагадаємо, головний проспект Ізмаїл у Одеській області, який мав назву Суворова, перейменували на проспект Незалежності. А 1 грудня в Ізмаїлі розпочалися роботи з демонтажу пам’ятника Олександру Суворову.

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