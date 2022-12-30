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Померла дизайнерка Вів'єн Вествуд, яка популяризувала панк

Її найбільш знаковим внеском у поп-культуру стала весільна сукня Керрі Бредшоу з першого фільму "Секс і місто".

Померла дизайнерка Вів'єн Вествуд, яка популяризувала панк
Фото: ЕРА/UPG

Померла у віці 81 рік померла британська модельєрка Вів’єн Вествуд, яку вважають популяризатором панк-стилю 1970-х років. 

Про це пише ew.com.

За словами її представника, Вествуд мирно померла в четвер у своєму будинку в Лондоні в оточенні своєї родини. Жінка продовжувала до дня своєї смерті займатися дизайном і писати книгу.

Вествуд уперше прославилася на британській панк-рок-сцені 1970-х років. Вона шила одяг для бутіка SEX на Кінгс-Роуд, яким керувала разом із тодішнім чоловіком Малкольмом Маклареном, менеджером Sex Pistols. 

Її ранні моделі відрізнялися андрогінністю: футболки мали написані від руки гасла та навмисні недосконалості, такі як зшиті шви та етикетки на зовнішній стороні одягу.

Фото: ЕРА/UPG

Згодом Вествуд стала рушієм у світі моди, її колекції демонструвалися у Парижі та Лондоні упродовж 1980-х років. Одяг британки носили Маріон Котійяр, Фаррелл Вільямс та принцеса Євгенія.

Вона співпрацювала з Річардом Бренсоном для розробки уніформи екіпажу “Virgin Atlantic”. 

Мабуть, її найбільш знаковим внеском у поп-культуру стала весільна сукня Керрі Бредшоу у першому фільмі “Секс у великому місті” у 2008 році.

Фото: cheatsheet.com

Вествуд також була відомою політичною активісткою, виступаючи за ядерне роззброєння, боротьбу зі змінами клімату та за громадянські права. Вона неодноразово називала Джуліана Ассанжа героєм, навіть відвідувала його у посольстві Еквадору в Лондоні.

Вествуд досліджувала зв’язки між світом моди та мистецтва і є співавтором кількох книг, зокрема “Мода в мистецтві: Друга імперія” та “Імпресіонізм”. 

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, 29 грудня помер легендарний бразильський футболіст Едсон Арантіс ду Насіменту, відомий у всьому світі як Пеле.

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