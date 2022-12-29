Американка кримськотатарського походження Веліда Кент виготовила з імбирного печива Маріуполь, знищений росіянами. Про це пише “Голос Америки”.

Вона раніше кілька років нещодавно жила в Києві.

В імбирному містечку Веліда розмістила найтрагічніші будівлі: зруйнований драматичний театр, пологовий будинок, меткомбінат Азовсталь із фігурками незламних українських воїнів.

Кент випікає імбирні будиночки перед зимовими святами вже 15 років.

Створити Маріуполь із печива авторка вирішила ще влітку, бо думки про зруйноване місто не полишали ні на секунду.

“Я створила Маріуполь: завод, драмтеатр, лікарню, тому що для мене Маріуполь – це лице гідності, сили української. Російські війська зупинилися тут на кілька місяців, тому що вони ніяк не могли подолати цих людей – воїнів українських, і медиків, і жінок, і чоловіків, і дітей. Це для мене дуже болюча тема”, – сказала вона.

Фото: Веліда Кент, Голос Америки

У Маріуполі Веліда ніколи не була, тому довго готувалася перед початком створення міста з печива: читала книги, передивлялася фото і відео до та після російських звірств.

Технічно найскладніше було зробити копію "Азовсталі". “Я ніколи не знала нічого про завод Азовсталь, і мені потрібно було зробити дуже багато досліджень. Я шукала фотографії, переглядала відео 80-х років, читала дві дипломні роботи про доменний цех, тому що мені потрібно було зрозуміти, що це таке і як це працює. Для мене це було дуже цікаво”, – додала жінка.

Чоловік допоміг збудувати залізницю, а фігурки українських оборонців із "Джавелінами" та автоматами виготовив їхній син.

Маріупольський драмтеатр із печива – це ще одне нагадування про те, що коли у світі відзначають Новий рік, в Україні триває війна. Замість ялинки в імбирному містечку Веліди – російські ракети.