У 2023 році в Національній опері України стане більше української музики

2023 рік для Національної опери України буде, у першу чергу, роком української музики. Про це повідомив головний режисер театру Анатолій Солов’яненко.

Зокрема, на 24 лютого запланований концерт «Україна вільна і незламна!», під час якого виконають частину «Запорізька Січ» з класичної опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба» та симфонію «Осяяні чорним сонцем» сучасного українського композитора з Донецька Євгена Петриченка.

27 березня, у Міжнародний день театру, Національна Опера поновить в репертуарі оперу Георгія Майбороди «Ярослав Мудрий», прем’єра якої відбулась на сцені театру в 1975 році, а оновлена постановка - у 2007 році.

Крім цього, Національна опера працює над постановкою дитячої опери «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка, а також, у співпраці з мистецькою агенцією «Ухо», над створенням нового оперного твору, присвяченого історії Києво-Могилянської академії.

Фото: Національна опера України Наталка Полтавка

У програмі на січень заплановані українські опера та балет:

14 січня (субота) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Ця опера належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя народу, реалістичним відображенням побуту. Лисенко перетворив цю п’єсу на сповнену гумору, танців та фольклору історію кохання на 1 дію. Сучасна редакція опери (Мирослав Скорик, Анатолій Солов’яненко) вводить у класичний твір відомий мем про паляницю.

27 січня (п’ятниця) о 17:00 - балет Михайла Скорульського «Лісова пісня». Композитора захопив сюжет поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» — одного з найвидатніших творів української літератури. Працюючи над балетом,композитор створив захоплюючий гімн людині з її вічним прагненням до прекрасного, природі, життю.

Фото: Національна опера України

До новорічно-різдвяних свят Національна опера відкрила фотозону: український різдвяний вертеп. Автори інсталяції - команда постановників на чолі з головним художником Марією Левитською. 7 січня (субота) о 15:00 відбудеться традиційний Різдвяний концерт за участі Людмили Монастирської, Тараса Штонди, Ольги Нагорної, Андрія Маслакова, Алли Позняк, Христини Шишпор, Ольги Кіф’як-фон-Краймер, Олександра Скулкіна та ін.

Крім цього, на січень Національна опера запланувала покази балету «Снігова королева», зібраного з шедеврів світової та української оперної та балетної спадщини (2-8 січня), балет «Віденський вальс» батька та синів Штраусів у постановці Аніко Рехвіашвілі (13 січня), балет Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро» (15 січня), балет Германа Левенсхольда «Сильфіда» (20 січня), балет Адольфа Адана «Корсар» (21, 29 січня), 9-та симфонія Людвіга ван Бетховена до Дня Соборності України (22 січня), опера «Травіата» Джузеппе Верді (28 січня).

Фото: Національна опера України Снігова королева

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