Cкрипаль Дмитро Удовиченко переміг в Сингапурському мінародному конкурсі

Він отримав $50 тис. та право грати на раритетних скрипках з приватної колекції Рін.

23-річний український скрипаль Дмитро Удовиченко посів перше місце в Сингапурському мінародному скрипковому конкурсі. Про це повідомила пресслужба конкурсу.

Удовиченко здобув перемогу, виконуючи скрипковий концерт Брамса у супроводі Сингапурського симфонічного оркестру. Він отримав приз у розмірі 50 тис. доларів США. Друге та третє місця посіли відповідно скрипалька з Данії Анна Агафія Егхольм та скрипалька з Гонконгу Анджела Сін Їн Чан.

Усі переможці також отримали трирічну можливість користуватись раритетними скрипками з приватної колекції сингапурського бізнесмена Рін Кей Мея, серед яких - Страдіварі 1680 року, Карло Тононі 1719 року, Доменіко Монтаньяна 1721 року та ін.

Фінал Сингапурського конкурсу. Дмитро Удовиченко

Харків’янин Дмитро Удовиченко почав займатися музикою з п'яти років, навчався у Харківській спеціалізованій музичній школі у класі Людмили Вареніної, пізніше - у професора Бориса Гарліцького в Університеті мистецтв Фолькванг в Ессені, Німеччина. Є переможцем численних конкурсів (International Jascha Heifetz Competition, Joseph Joachim International Violin Competition у Ганновері, ім. Л.Ауера в Петербурзі, володарем Гран-прі на конкурсі Andrea Postacchini nternational Violin Competition в Італії).

Сингапурський мінародний скрипковий конкурс проходить раз на три роки починаючи з 2014. До конкурсу допускають скрипалів выком до 30 років. Цьогоріч журі конкурсу очолила китайська скрипалька Цянь Чжоу.

Нагадаємо, у травні Дмитро Удовиченко став лауреатом конкурсу ім. Сібеліуса в Гельсінкі.