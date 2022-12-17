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Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі представить гурт TVORCHI

У фінал українського відбору увійшло 10 музичних гуртів та виконавців.

Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі представить гурт TVORCHI
Фото: Вікіпедія

Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2023 в Ліверпулі представить гурт TVORCHI.

Про це повідомив Телеграм-канал “Євробачення Україна”.

У фінал українського відбору увійшло 10 музичних гуртів та виконавців.

За спільними оцінками глядачів та журі в трійку найкращих потрапили TVORCHI, Jerry Heil та KRUTЬ.

Музикантів з перемогою привітав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Ми були свідками чудового фіналу національного конкурсу. В котрий раз переконались, що наша країна - творча, креативна,талановита, незламна. Навіть під час війни організація і проведення заходу та виступи учасників були на найвищому рівні. Символічно – фінал відбувся в метро", – сказав він

Міністр додав, що вперше українці, користуючись передовими технологіями, голосували за кандидата-фаворита онлайн, в застосунку Дія. 50% рішення було за глядачами в Дії, інші 50% – за жюрі в залі.

Завдяки онлайн-голосуванню, за TVORCHI проголосувало більше 166 тисяч людей. 

Нагадаємо, 67-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Ліверпулі у травні 2023 року. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня. У ньому візьмуть участь 37 країн.

Європейський мовний союз ухвалив зміни до процедури голосування на конкурсі. Відтепер при визначенні учасників, які виходять у фінал із півфіналів, враховуватимуться лише голоси глядачів.

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