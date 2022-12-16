"Книга року ВВС" оголосила переможців премії

16 грудня журі премії "Книга року ВВС" оголосило переможців у трьох номінаціях під час прямої трансляції у Facebook.

Про це повідомляє "Суспільне. Культура".

У номінації "Книга року BBC" перемогу здобув Андрій Сем’янків (MED Goblin) з книжкою "Танці з кістками" (Київ: Віхола, 2022).

"Книжка Андрія Сем'янківа виконує одну з найголовніших місій літератури - розважати. Такого захопливого сюжету в українській літературі не було давно", - прокоментувала редакторка BBC News Україна та членкиня журі Марта Шокало і порівняла "Танці з кістками..." з американським серіалом "Пуститися берега".

У номінації "Дитяча книга року" переміг Андрій Бачинський з книжкою "Примари Чорної діброви" (Львів: Видавництво Старого Лева, 2022).

Радниця ЄБРР з питань культури та членкиня журі премії Світлана Пиркало зазначила: "Попри те, що книга Андрія Бачинського була написана до повномасштабного російського вторгнення в лютому, вона відповідає на фундаментальне питання: як дуже різні люди можуть об'єднатися, щоб захистити свою землю та свою історичну спадщину".

Премію у номінації "Есеїстика" отримав Павло Казарін за книжку "Дикий Захід Східної Європи" (Харків: Віват, 2022).

"Це книга, яка багато чого пояснює про нас сьогодні. Як ми стали такими, як ми є. Але це також показує, що ми не такі ідеальні, якими хочемо бачити себе в дзеркалі", - розповів член журі, телеведучий Вадим Карп'як.

Пані-посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, яка оголосила переможця, зазначила: "Чудово, що Книга року відбувається, нехай і у зміненому форматі, попри російську війну та постійні обстріли. За нинішніх умов це ще один доказ незламності та стійкості українців".

Переможці отримають грошову премію - 1000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Книгою року ВВС-2021 стала книга Артема Чеха "Хто ти такий?".