Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
ГоловнаКультура

В Луврі з'явиться аудіогід українською, - Олена Зеленська

Аудіогіда російською мовою у Луврі немає. 

В Луврі з'явиться аудіогід українською, - Олена Зеленська
Фото: Пресслужба Олени Зеленської

У найбільшому музеї світу, Луврі, має з'явитись аудіогід українською мовою. Наразі в Луврі доступний аудіогід 9 мовами, українська може стати десятою.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Вона додала, що аудіогіда російською мовою у Луврі немає. 

“Сьогодні підписали відповідний меморандум між Лувром, МКІП України та нашим Посольством у Парижі. У меморандумі також зафіксовано наміри сторін розширити співпрацю між фахівцями Лувру та музеїв України щодо збереження та реставрації об’єктів культурної спадщини”, - розповіла Зеленська.

Перша леді України нагадала, що торік вона разом із пані Макрон відкрила аудіогід у Версальському палаці. 

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська висловилась за створення українських культурних центрів у країнах Європи та Азії, аби підтримувати присутність України у світовому культурному просторі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також