В Луврі з'явиться аудіогід українською, - Олена Зеленська

Аудіогіда російською мовою у Луврі немає.

У найбільшому музеї світу, Луврі, має з'явитись аудіогід українською мовою. Наразі в Луврі доступний аудіогід 9 мовами, українська може стати десятою.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Вона додала, що аудіогіда російською мовою у Луврі немає.

“Сьогодні підписали відповідний меморандум між Лувром, МКІП України та нашим Посольством у Парижі. У меморандумі також зафіксовано наміри сторін розширити співпрацю між фахівцями Лувру та музеїв України щодо збереження та реставрації об’єктів культурної спадщини”, - розповіла Зеленська.

Перша леді України нагадала, що торік вона разом із пані Макрон відкрила аудіогід у Версальському палаці.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська висловилась за створення українських культурних центрів у країнах Європи та Азії, аби підтримувати присутність України у світовому культурному просторі.