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У Берліні відбувся культурний фестиваль про Маріуполь

У програмі були театральні вистави, короткометражні стрічки, фотовиставки та аудіовізуальні інсталяції.

У Берліні відбувся культурний фестиваль про Маріуполь
Маріуполь, грудень 2022 року
Фото: ЕРА/UPG

У Берліні відбувся культурний фестиваль “Маріуполь – місто надії”.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Протягом 4 днів українські митці, більшість з яких маріупольці, демонстрували результати своєї спільної праці, аби показати трагічну долю міста, як символу українського опору агресії РФ, та підняти питання про його майбутнє.

У програмі фестивалю були театральні вистави, короткометражні стрічки, фотовиставки та аудіовізуальні інсталяції.Відкриття розпочала анімаційна робота “Маріуполь. 1000 ночей” ілюстраторки Софії Мельник та куратора фестивалю “ГОГОЛЬFEST” Андрія Палатного, яка розповідає про руйнування міста російською армією.

З різних куточків світу приїхали актори маріупольського народного театру “Театроманія”, які показали виставу “Тіні забутих предків”.

Всі заходи проходили в арт-просторі "Готель Континенталь", який має таку саму назву, як і зруйнований окупантами центр сучасного мистецтва у Маріуполі.

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