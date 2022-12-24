Без Пушкіна: у Харкові перейменували академічний театр

Депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна. Відтепер заклад матиме назву «Харківський академічний драматичний театр».

Про це у Телеграм написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів. Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері. Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє", - написав очільник ОВА.

Нагадаємо, що харківські дієвці культури звернулись до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому просили посприяти перейменуванню Харківського академічного російського драматичного театру імені О. С. Пушкіна. А саме - прибрати з його назви ім'я російського поета та згадку про державу-агресора.

Харківський академічний театр є комунальним закладом Харківської обласної ради. Колектив театру звернувся до голови Харківської облради з пропозицією перейменування, 20 вересня 2022 депутати розглянули цю пропозицію та відхилили її. Апарат облради підготував новий проєкт рішення про перейменування, утім 3 грудня депутати відмовились внести його розгляд до порядку денного.