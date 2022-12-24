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Без Пушкіна: у Харкові перейменували академічний театр

Також з назви вилучили слово "російський".

Без Пушкіна: у Харкові перейменували академічний театр
Харківський академічний драматичний театр

Депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна. Відтепер заклад матиме назву «Харківський академічний драматичний театр». 

Про це у Телеграм написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів. Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері. Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє", - написав очільник ОВА.

Нагадаємо, що харківські дієвці культури звернулись до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому просили посприяти перейменуванню Харківського академічного російського драматичного театру імені О. С. Пушкіна. А саме - прибрати з його назви ім'я російського поета та згадку про державу-агресора.

Харківський академічний театр є комунальним закладом Харківської обласної ради. Колектив театру звернувся до голови Харківської облради з пропозицією перейменування, 20 вересня 2022 депутати розглянули цю пропозицію та відхилили її. Апарат облради підготував новий проєкт рішення про перейменування, утім 3 грудня депутати відмовились внести його розгляд до порядку денного.

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