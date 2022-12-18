Премію Шевельова отримав журналіст та перекладач Павлишин

Павлишин є дослідником відносин між Польщею та Україною, творчості Бруно Шульца та перекладів інтелектуальної літератури з польської на українську.

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську есеїстику 2022 року отримав журналіст, історик та перекладач Андрій Павлишин за книжку "Нам і далі загрожує вічність".

Імена переможців оголосили на урочистій церемонії в укритті Києво-Могилянської Бізнес Школи, інформує УП.Життя.

"Есеїстика – мій улюблений жанр, і так було усе моє свідоме життя. З появою цієї книжки я як есеїст вийшов з тіні. Багато років я працював перекладачем. Вийшло понад пів сотні книжок і тисячі статей у моєму перекладі. Але перекладач найчастіше залишається непоміченим. У цій книжці я зібрав есеї, розкидані в різні роки по різних виданнях. Я уклав цю книжку для того, щоб оповісти читачам про те, які люди в минулому жили у Львові. Бодай віртуально, я спробував повернути їх до життя," – зазначив у своїй промові Павлишин.

Декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук нагородив лауреата статуеткою Бронзового Ангела, виготовленою скульпторкою Світланою Карунською, а також грошовою премію та дипломом лауреата.

Цього року в межах Премії імені Шевельова також було вручено дві спеціальні відзнаки. Спеціальну відзнаку Капітули "за майстерну колумністику та аналіз воєнного сьогодення" отримав журналіст Павло Казарін за книжку "Дикий Захід Східної Європи".

Також під час церемонії втретє було вручено Спеціальну відзнаку Радіо Культура. Відзнаку отримав письменник і журналіст Маркіян Прохасько.

Андрій Павлишин – український журналіст, історик та перекладач. У минулому – програмний і головний редактор видавництв "ЕСПОЛ", "Фенікс", "Просвіта", редактор культурологічного часопису "Ї", головний редактор "Львівської газети" та ресурсу "Західна аналітична група". Співзасновник Форуму видавців у Львові. Дослідник відносин між Польщею та Україною, творчості Бруно Шульца та перекладів інтелектуальної літератури з польської на українську мову.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько ("Одної і тої самої"), Андрій Портнов ("Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець ("Сполохи"), Олександр Бойченко ("Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе ("Чарунки долі"), Андрій Любка ("Саудаде"), Володимир Єрмоленко ("Плинні ідеології"), Діана Клочко ("65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий ("Культура принад і спротиву") та Андрій Бондар ("Ласощі для Медора").

Засновники премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.