У Люксембурзькій філармонії виступить український скрипаль Дмитро Удовиченко

17 вересня о 19:30 в Люксембурзькій філармонії відбудеться виступ «Concert for Ukraine» українського скрипаля Дмитра Удовиченка та люксембурзького піаніста Стефана Дорняну, повідомляє Посольство України.
За описом, захід буде присвячений українському таланту, європейській культурі та солідарності з Україною через музику.
У програмі прозвучать твори композиторів Людвіга ван Бетховена (Німеччина), Євгена Станковича (Україна), Моріса Равеля (Франція) та Сезара Франка (Франція/Бельгія).
Концерт організовує Посольство Бельгії в Люксембурзі в рамках ініціативи «Advocacy Coalition – Defending Our Future Now».
На сайті Люксембурзької філармонії квитки на концерт коштують від 26 до 38 євро.
Про Дмитра Удовиченка:
- український скрипаль з Харкова;
- лавреат конкурсу ім. Сібеліуса в Гельсінкі (2022), Сингапурського мінародного скрипкового конкурсу (2022), Міжнародного музичного конкурсу у Монреалі (2023) та конкурсу імені королеви Єлизавети у Бельгії (2024). Після перемоги в останньому Удовиченко публічно відмовився потиснути руку російському члену журі та пропутінському скрипалю Вадіму Репіну.