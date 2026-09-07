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У Люксембурзькій філармонії виступить український скрипаль Дмитро Удовиченко

У програмі прозвучить музика українського композитора Євгена Станковича.

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У Люксембурзькій філармонії виступить український скрипаль Дмитро Удовиченко
Афіша виступу Дмитра Удовиченка та Стефана Дорняну в Люксембурзькій філармонії
Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

17 вересня о 19:30 в Люксембурзькій філармонії відбудеться виступ «Concert for Ukraine» українського скрипаля Дмитра Удовиченка та люксембурзького піаніста Стефана Дорняну, повідомляє Посольство України

За описом, захід буде присвячений українському таланту, європейській культурі та солідарності з Україною через музику.

У програмі прозвучать твори композиторів Людвіга ван Бетховена (Німеччина), Євгена Станковича (Україна), Моріса Равеля (Франція) та Сезара Франка (Франція/Бельгія).

Концерт організовує Посольство Бельгії в Люксембурзі в рамках ініціативи «Advocacy Coalition – Defending Our Future Now». 

На сайті Люксембурзької філармонії квитки на концерт коштують від 26 до 38 євро.

Про Дмитра Удовиченка:

  • український скрипаль з Харкова;
  • лавреат конкурсу ім. Сібеліуса в Гельсінкі (2022), Сингапурського мінародного скрипкового конкурсу (2022), Міжнародного музичного конкурсу у Монреалі (2023) та конкурсу імені королеви Єлизавети у Бельгії (2024). Після перемоги в останньому Удовиченко публічно відмовився потиснути руку російському члену журі та пропутінському скрипалю Вадіму Репіну.

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