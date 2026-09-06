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У США вийде двомовна збірка поезій Василя Стуса Vortex

Переклад виконали дослідник української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей, післямову написав поет Ілля Камінський. 

CultHub
У США вийде двомовна збірка поезій Василя Стуса Vortex

У видавництві Lost Horse Press (США) вийде двомовна збірка поезій Василя Стуса Vortex: Selected Poems. 

Про це повідомляє Читомо.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять українського поета Василя Стуса, який помер 41 рік тому у виправно-трудовому таборі “Перм-36”. Ми маємо честь оголосити про майбутній вихід збірки вибраних віршів Стуса під назвою Vortex", - ідеться в дописі видавництва. 

Переклад виконали дослідник української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей, післямову написав поет Ілля Камінський. 

Видання вийде друком восени 2026 року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. Воно буде двомовним - українськомовні оригінали віршів Стуса подадуть поряд з англійським перекладом.

За описом видавництва, ця збірка є найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії Стуса. Вони зазначають: "Вона розкриває Стуса як поета психологічної насиченості та філософської глибини, що рухається між історичною крайністю та людським становищем з унікальною етичною силою". 

  • У лютому 2026 року у Франції вийшла друком книжка поезій, вибраних листів і щоденників Стуса. Також у квітні 2026 року вийшов друком перший том повного зібрання творів письменника. 
  • 4 вересня 2026 року Нацбанк увів в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса.

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