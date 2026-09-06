У США вийде двомовна збірка поезій Василя Стуса Vortex

У видавництві Lost Horse Press (США) вийде двомовна збірка поезій Василя Стуса Vortex: Selected Poems.
Про це повідомляє Читомо.
"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять українського поета Василя Стуса, який помер 41 рік тому у виправно-трудовому таборі “Перм-36”. Ми маємо честь оголосити про майбутній вихід збірки вибраних віршів Стуса під назвою Vortex", - ідеться в дописі видавництва.
Переклад виконали дослідник української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей, післямову написав поет Ілля Камінський.
Видання вийде друком восени 2026 року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. Воно буде двомовним - українськомовні оригінали віршів Стуса подадуть поряд з англійським перекладом.
За описом видавництва, ця збірка є найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії Стуса. Вони зазначають: "Вона розкриває Стуса як поета психологічної насиченості та філософської глибини, що рухається між історичною крайністю та людським становищем з унікальною етичною силою".
- У лютому 2026 року у Франції вийшла друком книжка поезій, вибраних листів і щоденників Стуса. Також у квітні 2026 року вийшов друком перший том повного зібрання творів письменника.
- 4 вересня 2026 року Нацбанк увів в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса.