У США вийде двомовна збірка поезій Василя Стуса Vortex

У видавництві Lost Horse Press (США) вийде двомовна збірка поезій Василя Стуса Vortex: Selected Poems.

Про це повідомляє Читомо.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять українського поета Василя Стуса, який помер 41 рік тому у виправно-трудовому таборі “Перм-36”. Ми маємо честь оголосити про майбутній вихід збірки вибраних віршів Стуса під назвою Vortex", - ідеться в дописі видавництва.

Переклад виконали дослідник української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей, післямову написав поет Ілля Камінський.

Видання вийде друком восени 2026 року, налічуватиме 260 сторінок і коштуватиме $24. Воно буде двомовним - українськомовні оригінали віршів Стуса подадуть поряд з англійським перекладом.

За описом видавництва, ця збірка є найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії Стуса. Вони зазначають: "Вона розкриває Стуса як поета психологічної насиченості та філософської глибини, що рухається між історичною крайністю та людським становищем з унікальною етичною силою".