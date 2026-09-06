Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
ГоловнаСвіт

Рейтинг Трампа обвалився до рекордно низького рівня, – FT

Діяльність Трампа на посаді президента схвалюють 33% зареєстрованих виборців.

Рейтинг Трампа обвалився до рекордно низького рівня, – FT
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого показника за весь час проведення опитування Financial Times. Виборці дедалі гірше оцінюють економічну політику адміністрації та ситуацію з вартістю життя.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного дослідницькою компанією Focaldata на замовлення Financial Times.

Згідно з результатами, діяльність Трампа на посаді президента схвалюють 33% зареєстрованих виборців. Це на три відсоткові пункти менше, ніж місяцем раніше, і найнижчий показник від початку проведення відповідного опитування у травні.

Реклама

Серед виборців-республіканців рівень схвалення Трампа також знизився – до 72%, що стало найнижчим показником для цієї категорії в опитуванні FT.

Однією з головних причин падіння рейтингу, за даними дослідження, є невдоволення економічною ситуацією та зростанням вартості життя. Майже дві третини опитаних вважають, що економіка США рухається у неправильному напрямку. 

Водночас 57% респондентів заявили, що їхнє фінансове становище погіршилося за час президентства Трампа.

Особливо помітно змінилася оцінка економічної політики серед республіканців. Лише 53% виборців-республіканців схвалюють дії президента щодо робочих місць та економіки. За місяць цей показник скоротився майже на вісім пунктів.

Негативно оцінюють американці й торговельну політику президента. 56% зареєстрованих виборців заявили, що не схвалюють рішення Трампа запровадити 50-відсоткові мита приблизно на $20 млрд канадських товарів.

За даними опитування, проти такого рішення виступили понад 60% незалежних виборців і майже третина республіканців.

Тарифна політика Вашингтона спричинила відповідні заходи з боку Оттави – Канада запровадила мита до 50% на окремі американські товари. Це посилило побоювання щодо подальшого зростання цін для американських споживачів.

На цьому тлі в США зростають витрати на паливо. Зокрема, ціна дизельного пального у п'ятницю досягла рекордних $5,85 за галон, за даними автомобільної асоціації AAA.

Реклама

Результати опитування можуть створити додаткові проблеми для Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться у листопаді.

Хоча самого Трампа у бюлетені не буде, проміжні вибори традиційно сприймаються як оцінка роботи чинного президента.

46% виборців вважають, що Трамп ускладнює завдання кандидатам-республіканцям на виборах. Серед незалежних виборців таких майже половина. Крім того, 47% незалежних виборців заявили, що підтримка кандидата з боку Трампа зменшила б їхню готовність голосувати за нього.

У разі голосування за партійними списками перевага наразі на боці демократів: вони випереджають республіканців на 7,5 відсоткового пункту. Місяцем раніше розрив становив 5 пунктів.

Опитування Focaldata проводили онлайн з 28 серпня до 1 вересня. У ньому взяли участь 1914 зареєстрованих виборців. Похибка становить ±2,6 відсоткового пункту.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies