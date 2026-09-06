Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого показника за весь час проведення опитування Financial Times. Виборці дедалі гірше оцінюють економічну політику адміністрації та ситуацію з вартістю життя.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного дослідницькою компанією Focaldata на замовлення Financial Times.

Згідно з результатами, діяльність Трампа на посаді президента схвалюють 33% зареєстрованих виборців. Це на три відсоткові пункти менше, ніж місяцем раніше, і найнижчий показник від початку проведення відповідного опитування у травні.

Реклама

Серед виборців-республіканців рівень схвалення Трампа також знизився – до 72%, що стало найнижчим показником для цієї категорії в опитуванні FT.

Однією з головних причин падіння рейтингу, за даними дослідження, є невдоволення економічною ситуацією та зростанням вартості життя. Майже дві третини опитаних вважають, що економіка США рухається у неправильному напрямку.

Водночас 57% респондентів заявили, що їхнє фінансове становище погіршилося за час президентства Трампа.

Особливо помітно змінилася оцінка економічної політики серед республіканців. Лише 53% виборців-республіканців схвалюють дії президента щодо робочих місць та економіки. За місяць цей показник скоротився майже на вісім пунктів.

Негативно оцінюють американці й торговельну політику президента. 56% зареєстрованих виборців заявили, що не схвалюють рішення Трампа запровадити 50-відсоткові мита приблизно на $20 млрд канадських товарів.

За даними опитування, проти такого рішення виступили понад 60% незалежних виборців і майже третина республіканців.

Тарифна політика Вашингтона спричинила відповідні заходи з боку Оттави – Канада запровадила мита до 50% на окремі американські товари. Це посилило побоювання щодо подальшого зростання цін для американських споживачів.

На цьому тлі в США зростають витрати на паливо. Зокрема, ціна дизельного пального у п'ятницю досягла рекордних $5,85 за галон, за даними автомобільної асоціації AAA.

Реклама

Результати опитування можуть створити додаткові проблеми для Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться у листопаді.

Хоча самого Трампа у бюлетені не буде, проміжні вибори традиційно сприймаються як оцінка роботи чинного президента.

46% виборців вважають, що Трамп ускладнює завдання кандидатам-республіканцям на виборах. Серед незалежних виборців таких майже половина. Крім того, 47% незалежних виборців заявили, що підтримка кандидата з боку Трампа зменшила б їхню готовність голосувати за нього.

У разі голосування за партійними списками перевага наразі на боці демократів: вони випереджають республіканців на 7,5 відсоткового пункту. Місяцем раніше розрив становив 5 пунктів.

Опитування Focaldata проводили онлайн з 28 серпня до 1 вересня. У ньому взяли участь 1914 зареєстрованих виборців. Похибка становить ±2,6 відсоткового пункту.