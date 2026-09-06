У пункті пропуску "Краківець" затримали 20-річного українця, який був у розшуку за крадіжку. Він прямував в Україну

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону виявили 20-річного жителя Вінниччини, який перебував у розшуку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Чоловік прямував на в’їзд в Україну. Під час перевірки його документів спрацювала база даних. У ході подальшої перевірки інформація про розшук підтвердилася.

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Встановлено, що з травня 2026 року чоловіка розшукували правоохоронці Вінниччини за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (Крадіжка) та ч. 2 ст. 361 КК (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Санкція ч. 4 ст. 185 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Санкція ч. 2 ст. 361 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі чоловіка передали представникам Національної поліції України.