У Португалії не бачать загрози для Шенгену через міграційну кризу в Сеуті

Наплив мігрантів до іспанського ексклаву Сеута цього літа не створив загрози для безвізової зони ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранхель, цитує Bloomberg.
За словами посадовця, його країна і Франція як сусіди не відчули на собі загрози. Португалія слідкувала за ситуацією в Сеуті, отримувала і передавала відповідну інформацію партнерам.
Також португальський міністр висловив впевненість, що Іспанії вдасться налагодити дружні стосунки з Італією, які зіпсувалися через міграційну кризу в Сеуті.
- Криза виникла в липні, коли десятки тисяч мігрантів потрапили до Сеути з Марокко. У відповідь прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запровадила прикордонний контроль із Іспанією, а Мадрид у відповідь посилив перевірки мандрівників з Італії.
- Опоненти Мелоні назвали її рішення політичним ходом для здобуття прихильності виборців перед зростанням рейтингів ультраправих, тоді як італійський уряд пояснив такі кроки міркуваннями безпеки.