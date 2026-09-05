У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
ГоловнаСвіт

У Португалії не бачать загрози для Шенгену через міграційну кризу в Сеуті

Глава португальського МЗС відзначив, що якби криза була, його держава відчула би її наслідки.

У Португалії не бачать загрози для Шенгену через міграційну кризу в Сеуті
Правоохоронці біля митного контрольно-пропускного пункту вздовж сухопутного кордону зі Сеутою
Фото: EPA/UPG

Наплив мігрантів до іспанського ексклаву Сеута цього літа не створив загрози для безвізової зони ЄС. 

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранхель, цитує Bloomberg.

За словами посадовця, його країна і Франція як сусіди не відчули на собі загрози. Португалія слідкувала за ситуацією в Сеуті, отримувала і передавала відповідну інформацію партнерам.

Також португальський міністр висловив впевненість, що Іспанії вдасться налагодити дружні стосунки з Італією, які зіпсувалися через міграційну кризу в Сеуті.

  • Криза виникла в липні, коли десятки тисяч мігрантів потрапили до Сеути з Марокко. У відповідь прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запровадила прикордонний контроль із Іспанією, а Мадрид у відповідь посилив перевірки мандрівників з Італії. 
  • Опоненти Мелоні назвали її рішення політичним ходом для здобуття прихильності виборців перед зростанням рейтингів ультраправих, тоді як італійський уряд пояснив такі кроки міркуваннями безпеки.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies