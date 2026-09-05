У Португалії не бачать загрози для Шенгену через міграційну кризу в Сеуті

Глава португальського МЗС відзначив, що якби криза була, його держава відчула би її наслідки.

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Наплив мігрантів до іспанського ексклаву Сеута цього літа не створив загрози для безвізової зони ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранхель, цитує Bloomberg.

За словами посадовця, його країна і Франція як сусіди не відчули на собі загрози. Португалія слідкувала за ситуацією в Сеуті, отримувала і передавала відповідну інформацію партнерам.

Також португальський міністр висловив впевненість, що Іспанії вдасться налагодити дружні стосунки з Італією, які зіпсувалися через міграційну кризу в Сеуті.