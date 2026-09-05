У Греції під час авіашоу впав винищувач Phantom

Спалахнула пожежа на сусідньому заводі, а тоді вогонь перекинувся на ліс.

У Греції на авіабазі Танагра під час показових виступів за участю військово-повітряних сил впав винищувач F-4 Phantom.

Літак впав у полі лише через кілька хвилин після початку шоу, приземлившись біля сусіднього заводу. Це спричинило пожежу, яка охопила промисловий об'єкт і поширилася на лісовий масив, пише Kathimerini.

Досі залишається невідомою доля двох пілотів. Наразі з'ясовують, чи встигли вони катапультуватися. Через масштабну пожежу влада задіяла систему сповіщення 112 і закликала жителів дотримуватися вказівок служб. До гасіння вогню залучили майже 90 рятувальників.

Люди розповідають, що перед падінням літак пролетів над їхніми будинками, після чого пролунав вибух, у будинках затремтіли стіни, зникло світло і піднявся густий чорний дим. За словами свідків, пожежа швидко поширилася в бік населених пунктів і наблизилася до житлових будинків.