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У Греції під час авіашоу впав винищувач Phantom

Спалахнула пожежа на сусідньому заводі, а тоді вогонь перекинувся на ліс.

У Греції під час авіашоу впав винищувач Phantom
падіння винищувача у Греції на авіашоу
Фото: Kathimerini

У Греції на авіабазі Танагра під час показових виступів за участю військово-повітряних сил впав винищувач F-4 Phantom. 

Літак впав у полі лише через кілька хвилин після початку шоу, приземлившись біля сусіднього заводу. Це спричинило пожежу, яка охопила промисловий об'єкт і поширилася на лісовий масив, пише Kathimerini.

Досі залишається невідомою доля двох пілотів. Наразі з'ясовують, чи встигли вони катапультуватися. Через масштабну пожежу влада задіяла систему сповіщення 112 і закликала жителів дотримуватися вказівок служб. До гасіння вогню залучили майже 90 рятувальників.

Люди розповідають, що перед падінням літак пролетів над їхніми будинками, після чого пролунав вибух, у будинках затремтіли стіни, зникло світло і піднявся густий чорний дим. За словами свідків, пожежа швидко поширилася в бік населених пунктів і наблизилася до житлових будинків.

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