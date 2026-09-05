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ЗМІ повідомляють про можливе ураження іранського танкера на острові Харк

За непідтвердженою інформацією, по судну вдарили американці.

ЗМІ повідомляють про можливе ураження іранського танкера на острові Харк
Фото: Скріншот

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи поблизу острова Харк в Ірані, пише France24.

Напівофіційне інформаційне агентство Fars написало про “вибухи невідомого походження поблизу іранського острова Харк у Перській затоці, де розташований ключовий нафтовий термінал.

Державне агентство Nournews повідомило, що за непідтвердженими повідомленнями з місцевих джерел іранський танкер був уражений ракетою, випущеною американськими військами.

Попередньо відомо, що постраждалих немає, а екіпаж танкера евакуювали.

Іран є третім за величиною виробником в Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) і до війни експортував 90% своєї сирої нафти через острів Харк. 

Морська блокада з боку США з середини квітня перекрила ці потоки іранського нафтового експорту.

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