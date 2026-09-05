ЗМІ повідомляють про можливе ураження іранського танкера на острові Харк

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи поблизу острова Харк в Ірані, пише France24.
Напівофіційне інформаційне агентство Fars написало про “вибухи невідомого походження поблизу іранського острова Харк у Перській затоці, де розташований ключовий нафтовий термінал.
Державне агентство Nournews повідомило, що за непідтвердженими повідомленнями з місцевих джерел іранський танкер був уражений ракетою, випущеною американськими військами.
Попередньо відомо, що постраждалих немає, а екіпаж танкера евакуювали.
Іран є третім за величиною виробником в Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) і до війни експортував 90% своєї сирої нафти через острів Харк.
Морська блокада з боку США з середини квітня перекрила ці потоки іранського нафтового експорту.
- Навесні цього року острів Харк зазнав щонайменше двох ударів США, однак вони були спрямовані на військові об’єкти, а не на ключову інфраструктуру експорту нафти.
- У березні видання Axios повідомляло, що Трамп розглядає плани окупації або блокади іранського острова Харк, що розташований за 24 кілометри від берега.