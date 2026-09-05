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У Латвії провели обшуки у мережі російськомовних книгарень Mnogoknig

У Латвії провели слідчі дії у чотирьох приміщеннях мережі Mnogoknig через можливе порушення санкцій ЄС.

У Латвії провели обшуки у мережі російськомовних книгарень Mnogoknig
Фото: Служба держбезпеки Латвії

Служба державної безпеки Латвії (VDD) провела слідчі дії у чотирьох приміщеннях у Ризі та околицях, пов’язаних із мережею книгарень Mnogoknig, яка переважно продає книги російською мовою. Ідеться про можливе порушення санкцій ЄС. 

Про це повідомляє латвійський суспільний мовник LSM із посиланням на VDD.

За даними латвійської спецслужби, слідчі дії відбулися 3 вересня та в ніч проти 4 вересня у чотирьох приміщеннях, пов’язаних із мережею Mnogoknig.

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Кримінальне провадження VDD відкрила 28 липня через підозру у можливому порушенні санкцій, запроваджених Євросоюзом.

Під час розслідування одну людину затримали. Їй обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Інших деталей справи у Службі державної безпеки Латвії поки не розголошують.

У VDD окремо наголосили, що кримінальне провадження не пов’язане з новими обмеженнями на ввезення до Латвії книг, газет та іншої друкованої продукції з Росії та Білорусі. Ці обмеження набули чинності 1 вересня. Контроль за імпортом такої продукції здійснюють митні та податкові органи.

За даними латвійського реєстру підприємств Firmas.lv, власником компанії SIA Mnogoknig є Александрс Карабельніковс.

У 2025 році оборот компанії перевищив 613 тисяч євро, а прибуток становив близько 9,7 тисячі євро.

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