В Сирії розпочали знищення залишків хімічної зброї режиму Асада

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У Сирії офіційно розпочався процес знищення залишків хімічної зброї, що належала режиму Башара Асада.

Про це пише "Мілітарний".

Ліквідацію арсеналів здійснює влада у Дамаску під наглядом фахівців Організації із заборони хімічної зброї. На оприлюднених відеоматеріалах видно процес демонтування авіаційних бомб, спеціально сконструйованих для застосування отруйних речовин.

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Сирійський запас хімічного арсеналу формувався десятиліттями. Країна тривалий час утримувала один із найбільших у світі накопичень нервово-паралітичних газів, зокрема зарину та VX, а також гірчичного газу (іприту).

Міжнародна спільнота змусила Сирію відмовитись від хімічної зброї у 2013 році після заринової атаки в передмісті Східна Гута. Тоді внаслідок застосування ракет із зарином загинули сотні цивільних мешканців.

Під загрозою військової операції США та союзників режим Асада погодився приєднатися до Конвенції про заборону хімічної зброї. Тоді ж стартувала масштабна міжнародна місія під егідою ОЗХЗ та ООН, яка мала повністю вивезти та знищити сирійські запаси.

Однак Башар Асад обдурив міжнародну спільноту та приховав значну частину боєприпасів і компонентів для виготовлення зарину. Режим зберіг технологічні можливості для її подальшого застосування.

У травні сирійська перехідна влада заявила про виявлення залишків хімічної зброї, пов’язаних із програмою колишнього президента Башара Асада.