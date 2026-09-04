Працівницю партії «Шведські демократи» звинуватили у поширенні російської пропаганди

Співробітниця фракції партії «Шведські демократи» (SD) у парламенті упродовж тривалого часу поширювала проросійські наративи і брала участь у культурній діяльності, пов'язаній із інтересами Росії.

Жінка, яка переїхала до Швеції з РФ у середині 2000-х років, ділилася російськими пропагандистськими матеріалами про війну в Україні, західні країни та шведські інституції у соцмережах, пише видання SVT.

Крім того, вона мала зв'язки з російським фондом «Правфонд», який пов'язують зі шпигунською діяльністю.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав ці дані серйозними і заявив, що для проросійських наративів у країні немає місця, тому партія має звільнити співробітницю. Лідерка опозиції Магдалена Андерссон також наголосила на загрозі російської гібридної війни для безпеки країни.

У пресслужбі «Шведських демократів» зазначили, що перевіряють інформацію і нагадали, що всі працівники проходять перевірку безпеки.

Лідер партії Джиммі Окессон заявив, що керівництво не знало про таку діяльність своєї співробітниці, а сама вона наразі відсторонена від виконання обов'язків на час з'ясування обставин.