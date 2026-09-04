Axios: Віткофф і Кушнер цими вихідними відвідають Москву та Київ для переговорів про припинення війни

У суботу спецпосланці Трампа зустрінуться з Путіним, а в неділю із Зеленським.

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Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цими вихідними планують відвідати Москву та Київ для переговорів про припинення війни.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських посадовців.

Відомо, що в суботу спецпосланці проведуть переговори у Кремлі з російським диктатором Владіміром Путіним, а в неділю зустрінуться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Це буде перший візит представників адміністрації Трампа до Києва.

Напередодні Віткофф і Кушнер обговорили майбутню поїздку з Дональдом Трампом у Білому домі.

В кінці липня "Радіо Свобода" повідомило, що спеціальний представник Трампа Стівен Віткофф та зять глави американської держави Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ. Візит був запланований на серпень 2026 року, але його було перенесено через посилені російські ракетні та дронові атаки на столицю.

Напередодні президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Віткоффом та Кушнером про активізацію зусиль щодо завершення російсько-української війни. Після цього глава української держави мав змогу обговорити цю тему особисто з Трампом під час візиту до Вашингтона.

Раніше Зеленський неодноразово відзначав несправедливість того, що переговорники Трампа регулярно їздили до Москви, але жодного разу так і не були в Україні, щоб побачити ситуацію в нашій державі на власні очі.