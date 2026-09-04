У лютому 2026 року російська сторона пропонувала українській делегації приїхати до Москви.

Росія під час переговорів із Україною на початку 2026 року пропонувала українській делегації приїхати до Москви для продовження мирних переговорів. Українській стороні також натякнули на можливу зустріч із Володимиром Путіним.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю The New York Times.

За словами Буданова, пропозиція прозвучала після завершення чергового раунду переговорів у Женеві. Поїздка до Москви могла дати українській делегації можливість безпосередньо зустрітися з Путіним, однак водночас несла очевидні ризики для її учасників.

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Зрештою, поїздка до Москви не відбулася, а переговорний процес невдовзі зупинився.

"Я готовий на будь-який крок, який закінчить війну", – сказав Буданов і додав, що умови такого рішення мають бути прийнятними для України.

Він також визнав, що Україна та Росія не можуть довіряти одна одній через війну, однак це, на його думку, не повинно повністю блокувати переговори.

"Ми не можемо довіряти один одному, тому що перебуваємо у стані війни. Це логічно й зрозуміло. Водночас обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Війна не може тривати вічно", – зазначив глава ОП.

За словами Буданова, переговори, які відбуваються за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа, можуть відновитися вже наприкінці вересня.

Очікується, що процес розпочнеться з візиту до Києва спеціального представника адміністрації США з питань миру Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Буданов зазначив, що Віткофф і Кушнер уже кілька разів їздили до Москви, однак досі не відвідували Київ, попри численні офіційні запрошення української сторони.

Глава ОП прогнозує, що до припинення вогню може бути ще далеко. За його словами, умови для перемир’я, ймовірно, можуть скластися лише навесні.

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Буданов наголосив, що має значний досвід комунікації з російською стороною ще з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, він брав участь у переговорах щодо обміну військовополоненими та інших питань.

"Я офіцер військової розвідки. Усе своє життя я веду діалоги та комунікацію. Для мене це не складно", – сказав він.

За словами Буданова, переговори між Україною та Росією мають продовжуватися, навіть якщо одночасно тривають бойові дії.

"Переговори рано чи пізно до чогось приведуть. Ви не можете воювати все життя", – підсумував він.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом у міжнародних зусиллях задля припинення російської агресії може з’явитися нова динаміка.

Переговогори про завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер намагаються знайти формат переговорів з Росією. Але знайти варіант, на який росіяни погодяться без виходу України з Донецької області, складно.

Торік і на початку цього року Україна, США і Росія проводили тристоронні зустрічі для обговорення плану завершення війни. У центрі обговорень – 20-пунктний план, створений за сприяння Сполучених Штатів.

Неузгодженими залишалися питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.