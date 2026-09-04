У РФ зупинили роботу двох великих підприємств нафтопереробної галузі

Йдеться про "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області та комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області.

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У Росії після ударів припинили роботу два великі підприємства нафтопереробної промисловості – "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області та комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зупинку роботи Кстовського нафтопереробного заводу підтвердили за результатами аналізу додаткових даних. Підприємство було уражене 26 серпня.

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Також підтверджено зупинку комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області після удару 1 вересня.

За даними Генштабу, на підприємстві були пошкоджені трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами. Це спричинило розлив нафтопродуктів на площі близько 200 квадратних метрів.

Крім того, уражено установку переробки первинного газового конденсату та дві колони установки гідрокрекінгу. У резервуарній групі також зафіксували горіння трубопроводу, що супроводжувалося розливом нафтопродуктів на площі 250 квадратних метрів.

У Генштабі зазначили, що обидва підприємства задіяні у забезпеченні потреб збройних сил РФ.