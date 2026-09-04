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Росія вранці атакувала Київ: є наслідки в кількох районах (оновлено)

Одна людина постраждала. 

Росія вранці атакувала Київ: є наслідки в кількох районах (оновлено)
Фото: Генштаб

Вранці 4 вересня Росія продовжила дроновий терор столиці та Київської області. В Солом'янському районі є загоряння нежитлової забудови.

Екстрені служби прямують на місце. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Згодом він додав, що в Голосіївському районі поранено людину. Жінці надали допомогу амбулаторно.

  • За 3 вересня росіяни поранили в Києві 14 людей. Серед них – дитина 12 років. 
  • Безперервні атаки малими групами дронів у Києві й області тривають з 27 серпня. Ворог активно застосовує реактивні БпЛА, які мають в кілька разів вищу швидкість, ніж дрони з пропелерним двигуном. 
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