Росія вранці атакувала Київ: є наслідки в кількох районах (оновлено)

Вранці 4 вересня Росія продовжила дроновий терор столиці та Київської області. В Солом'янському районі є загоряння нежитлової забудови.
Екстрені служби прямують на місце. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Згодом він додав, що в Голосіївському районі поранено людину. Жінці надали допомогу амбулаторно.
- За 3 вересня росіяни поранили в Києві 14 людей. Серед них – дитина 12 років.
- Безперервні атаки малими групами дронів у Києві й області тривають з 27 серпня. Ворог активно застосовує реактивні БпЛА, які мають в кілька разів вищу швидкість, ніж дрони з пропелерним двигуном.