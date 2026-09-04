Росія вранці атакувала Київ: є наслідки в кількох районах (оновлено)

Одна людина постраждала.

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Вранці 4 вересня Росія продовжила дроновий терор столиці та Київської області. В Солом'янському районі є загоряння нежитлової забудови.

Екстрені служби прямують на місце. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Згодом він додав, що в Голосіївському районі поранено людину. Жінці надали допомогу амбулаторно.